’Op basisschool ook leren over Atatürk’

Atatürk en Willem van Oranje

Amsterdam - Scholieren moeten bij de geschiedenislessen voortaan niet alleen leren dat Willem van Oranje de stichter is van Nederland, maar ook dat Atatürk de grondlegger is van het huidige Turkije. „De kinderen moeten op de basisschool internationaler les krijgen; bijna 20 procent van de leerlingen komt niet uit Nederland. Het is onmisbaar de ontstaansgeschiedenis van het eigen land te weten.”