Gemeente sorteert puin verwoeste huizen gasexplosie Den Haag

In een overdekte loods in Den Haag wordt maandag begonnen met het sorteren van puin en restanten van de gasexplosie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

DEN HAAG - In een overdekte, beveiligde loods in Den Haag wordt maandag begonnen met het sorteren van puin en restanten van drie woningen die vorige maand werden verwoest door een gasexplosie in de Jan van der Heijdenstraat. In de loods ligt de inhoud van maar liefst elf containers opgeslagen.