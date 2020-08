Gewonde na schietpartij Arnhem, verdachte opgepakt

De politie zoekt getuigen en gaat de verdachte verhoren en sporenonderzoek doen.

De Steenstraat ligt niet ver van het centrum in de Gelderse stad, in de buurt van station Arnhem Velperpoort. Er zou geschoten zijn bij een café. De omgeving is afgezet.

Heeft u tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952