Man gewond na schietpartij Arnhem, verdachte opgepakt

De politie kwam massaal ter plaatse, zoekt nog getuigen en gaat de verdachte verhoren en sporenonderzoek doen. Getuigen zouden zeker twee schoten hebben gehoord, melden lokale media, waarna er paniek ontstond op straat. De omgeving werd tijdelijk afgezet.

De Steenstraat ligt niet ver van het centrum in de Gelderse stad, in de buurt van station Arnhem Velperpoort. De omgeving is afgezet. De politie zegt op een later moment met meer informatie te komen. De identiteit van verdachte en slachtoffer is niet bekendgemaakt.

Wat de aanleiding was voor het schieten, is niet bekend. Het wapen is in beslag genomen.

