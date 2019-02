Pakistaanse Wilders-bedreiger van geen kwaad bewust

De 26-jarige Pakistaan wilde een aanslag plegen op PVV-voorman Geert Wilders. Ⓒ Hollandse Hoogte / Rob Voss

DEN HAAG - Junaid I., de 26-jarige Pakistaan die in augustus vorig jaar werd opgepakt omdat hij een aanslag wilde plegen op Wilders of op het parlement, wil niet zeggen met wie hij in Nederland contact heeft gehad.