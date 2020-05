Bizarre ontmoeting voor boswachter Thomas

„Wat een bizarre ontmoeting had ik zojuist. Ik zag opeens een hoop gespartel op het slik van de Oude Dooijemanswaard Noordwaard”, schrijft hij op Twitter.

Hij deed snel zijn laarzen aan en eenmaal dichterbij gekomen bleek het een zeeprik, een vis van 80 centimeter, te zijn. „Zeldzame soort. Beest gepakt en naar dieper water gebracht.”

Thomas kon het even later nog steeds niet geloven: „Zo indrukwekkend!”, schrijft hij wat bewegende beelden van de vis.

Op de website van RAVON, een kennisorgansatie van vissen, is te lezen dat de zeeprik zich in ons land maar zeer beperkt voortplant. Alleen in De Roer een zijrivier van de Maas, planten ze zich met zekerheid voort. RAVON bevestigde aan de boswachter dat het inderdaad ging om een zeeprik.