’Alcoholtijdslijn’ meten via haar en nagels

Het gebruik van alcohol wordt nu voornamelijk gemeten via de adem en bloed. Maar alcoholconsumptie is via deze metingen slechts enkele uren aantoonbaar.

Volgens de onderzoekers van Maastricht UMC+ laat een bepaalde stof in het lichaam, die alcohol afbreekt, zien of iemand in de voorgaande dagen en zelfs maanden alcohol heeft gebruikt. Deze stof, genaamd ethylglucuronide (EtG), hoopt zich over een langere periode op in haar, vingernagels en urine.

’Alcoholtijdslijn’

„Hoofdhaar groeit ongeveer één centimeter per maand. Door de concentratie van EtG te meten in hoofdhaar, wordt er als het ware een alcoholtijdslijn gecreëerd. Zo kan bepaald worden of iemand over een langere periode al dan niet alcohol heeft gebruikt”, aldus de onderzoekers.

Het academisch ziekenhuis krijgt voor het onderzoek een subsidie van 150.000 euro van de Maag Lever Darm Stichting.