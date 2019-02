Komend weekend opnieuw lente?

De temperatuurverwachting is onzeker, maar koud wordt het sowieso niet. Het kan 7-11 graden worden, maar ook temperaturen van 12-18 graden, zoals afgelopen weekend, zijn mogelijk. Ook deze maandag kunnen we nog flink van de zon genieten, meldt Weeronline.

Vandaag is er een groot deel van de dag veel ruimte voor de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het blijft tot de avond droog en het wordt 10 graden in het noordwesten tot 16 graden in Limburg.

Bewolkte dagen

Maandagavond en vooral komende nacht kan het een beetje regenen. Dinsdag is er veel bewolking met in het noordoosten een enkele bui. Ook woensdag en donderdag schijnt de zon slechts af en toe en heeft bewolking grote delen van de dag de overhand. Woensdag kan het in de noordelijke helft af en toe motregenen.

De maximumtemperatuur ligt morgen en woensdag tussen 9 graden op de Wadden en 12 in Limburg. Donderdag wordt het een graadje warmer. Er waait komende dagen een matige zuidwestenwind.

Vanaf vrijdag zonnig

Vrijdag en komend weekend waait de wind uit richtingen tussen zuid en oost. Daarmee wordt droge lucht aangevoerd. De zon gaat het weerbeeld opnieuw domineren.

De temperatuurverwachting kent een warm en een minder warm scenario. In de minder warme variant wordt het overdag 7-11 graden en vriest het in de nachten op veel plaatsen licht. In de warme variant kan het, net als afgelopen weekend, 12-18 graden worden en liggen de minima veelal tussen 0 en +6 graden.

