’Werking injectie voor orgasmes en tegen kaalheid niet bewezen’

Bij deze behandelingen wordt bloed van de patiënt in een machine gestopt, die het bloedplaatjesrijke plasma (PRP) eruit haalt. Door dat spul in de huid te injecteren, worden nieuwe stamcellen geactiveerd en dat zou bijvoorbeeld voor hernieuwde haargroei moeten zorgen. „Voor de meeste toepassingen is onduidelijk of er sprake is van positieve effecten, zoals voor de toepassing bij kaalheid, tegen huidveroudering en in de geslachtsorganen”, aldus de Gezondheidsraad.

Bij de behandeling van een tenniselleboog, chronische wonden en in de kaakchirurgie zijn er volgens de raad wel aanwijzingen dat plaatjesrijk plasma een gunstig effect heeft. „Er lijken geen grote complicaties aan de behandeling verbonden. Gedegen onderzoek ontbreekt echter vooralsnog.”

Inmiddels worden er tientallen verschillende systemen gebruikt voor de bereiding van PRP. „Het is meestal niet duidelijk wat precies wordt toegediend bij een behandeling”, stelt het adviesorgaan vast.