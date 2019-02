Grasmaaierdrama Kampen: bestuurder vervolgd

Op het moment van het ongeval speelden er meerdere kinderen in de omgeving. Voor hen werd opvang en slachtofferhulp geregeld. Ⓒ GinoPress

KAMPEN - De 29-jarige bestuurder van een maaimachine, die in september vorig jaar in Kampen een ongeluk veroorzaakte waardoor een zesjarig meisje overleed, wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie (OM). Het kind kwam onder de wielen van de machine terecht. Wat het OM de bestuurder van de maaimachine precies verwijt wordt later in het voorjaar bekend, aldus een woordvoerster maandag.