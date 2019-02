Volg live: Syriëgangers voor de rechter

Reda N. uit Leiden en Oussama A. uit Utrecht worden ervan verdacht dat ze hebben meegevochten met IS. Oussama zou bovendien in een chatgesprek hebben gezegd dat hij iemand met zijn blote handen heeft vermoord. Een 'djinn' had de controle over zijn lichaam overgenomen, vertelde hij aan een Limburgse vriendin. Hij had allerlei verhalen over doden, onthoofden, martelaarschap en zelfmoordaanslagen.

Hij wordt ook vervolgd voor het triomfantelijk lachend poseren bij een gekruisigd lijk. Daarmee heeft hij de 'persoonlijke waardigheid aangerand' van het slachtoffer, stelt justitie. Dat is een oorlogsmisdrijf.

Turkse grens

Oussama's zaak is gekoppeld aan die van Reda Nidalha (24). Beide mannen reisden in 2014 naar het kalifaat. Het beviel hen daar slecht en ze wisten te ontsnappen. Na een tussenstop bij het Vrije Syrische Leger glipten ze eind 2016 de Turkse grens over, in de hoop naar Nederland te worden getransporteerd om hier te worden berecht.

In plaats daarvan sleepte Turkije het duo zelf voor de rechter - mogelijk om Nederland diplomatiek een hak te zetten. Het tweetal werd tot zes jaar veroordeeld, maar zat maar twee jaar vast. In afwachting van hun hoger beroep liet de Turkse rechter hen voorlopig vrij. Nu zijn ze terug in Nederland.

Juristen braken zich het hoofd over de vraag of het tweetal hier wel opnieuw kan worden berecht voor lidmaatschap van IS, omdat Turkije hen daarvoor al heeft veroordeeld.

In afwachting zitten ze vast op de terroristenafdeling in Vught. Hun advocaat vroeg gisteren of de hechtenis van het duo niet kan worden geschorst tot aan de rechtszaak. Wat justitie betreft is vrijlating totaal niet aan de orde. "Dat is niet uit te leggen aan de samenleving."

