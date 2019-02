Tinderdate loopt uit op ontvoering: ’In een rioleringsbuis geslapen’

Vanhees had afgelopen week in Medellín een afspraakje met een Colombiaanse via datingapp Tinder. „Thalia heette ze. Zogezegd. We hadden een leuk gesprek over motorcross. Na een paar Corona’s stelde ze voor iets bij haar tante te gaan drinken”, vertelt Vanhees tegen Nieuwsblad.

Na eerst bij hemzelf thuis te zijn geweest, reden de twee in een door Thalia geregelde taxi weg. „Op een bepaald moment stopte de chauffeur en sprongen twee gewapende mannen in de wagen. Eentje had een mes vast, de ander een stroomstootwapen. Zowel ikzelf als de chauffeur en Thalia kregen verschillende schokken toegediend. Waarschijnlijk wilden ze laten uitschijnen dat mijn date ook slachtoffer was, maar achteraf is gebleken dat ze mee in het complot zat. Een eind buiten de stad, in een bergdorpje, hebben die kerels mij uit de auto gesleurd en in een rioleringsbuis geduwd. Daar moest ik blijven zitten terwijl Thalia terug naar mijn flat ging. Alles van waarde heeft ze meegenomen. Ik moest de mannen ook al mijn pincodes geven. Als zou blijken dat de codes niet correct waren, zouden ze mijn vingers er één voor één afsnijden.”

Zijn ontvoerders lieten Vanhees de nacht in een ondergrondse buis doorbrengen. „Ik heb er de hele nacht in foetushouding gelegen. Rond mijn nek hing een strop die naar mijn voeten liep. Als ik mijn benen probeerde strekken, wurgde ik mijzelf.”

Tip

Toen Ruben al zijn pincodes had afgestaan, kreeg hij een escorte aangeboden. „Amuseer u maar, zeiden ze. Toen ik het meisje vertelde wat er was gebeurd, fluisterde ze mij toe dat ik niet moest hopen om de plaats levend te verlaten. Ik had immers de gezichten van de bende gezien. Op dat moment besefte ik dat ontsnappen mijn enige redding was.”

In een hotel waar hij vervolgens vastgehouden werd, bleek een slapende bewaker zijn redding. „Ik ben in mijn boxershort de straat opgelopen om taxi’s tegen te houden, maar niemand stopte voor een halfnaakte, schreeuwende Belg. Daarna ben ik als een gek beginnen lopen en uiteindelijk door bewakers van een lokaal bankkantoor opgevangen.”

Tinderstop

De lokale politie heeft Vanhees opgevangen en ondervraagd. Een speciaal politieteam onderzoekt de zaak. Vanhees is zeker duizend euro kwijtgeraakt aan de ’Tinderdate’ en heeft zijn lesje geleerd. „Afspreken via Tinder doe ik hier nooit meer.”