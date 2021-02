Fietser die meisje (5) ten val bracht voor de rechter: ’Ik had het niet door’

Het kind was met haar ouders aan het wandelen in de besneeuwde Hoge Venen. De vader filmde het voorval met zijn gsm. Na verspreiding van de videobeelden op sociale media lanceerde de politie een getuigenoproep naar de fietser.

„Toen ik aankwam op een door voetgangers druk bezocht gedeelte, remde ik, paste ik mijn snelheid aan en activeerde mijn fietsbel van 120 decibel”, aldus de beklaagde. Zonder uitglijden op het besneeuwde pad was er genoeg ruimte om langs rechts te passeren. „Ter hoogte van het meisje voelde ik dat mijn achterwiel slipte. Om een val te voorkomen, heb ik mezelf terug in evenwicht gebracht door een beweging met de knieën te maken. Ik voelde dat ik het meisje had aangeraakt, maar realiseerde me niet meteen dat ze was gevallen”, verklaart de zestiger.

’Opzet uit irritatie’

Een versie van de feiten die het parket niet deelt, aldus Nieuwsblad. Volgens het OM heeft de veldrijder het kind opzettelijk een kniestoot toegediend. „Op 25 december waren er door het weer en de lockdown veel gezinnen om te ontspannen in de Hoge Venen”, aldus de substituut-procureur. Hij is ervan overtuigd dat de man „geïrriteerd door de talrijke obstakels langs zijn fietstraject besliste het kind een kniestoot te geven om de zoveelste hindernis op zijn pad te verwijderen.”

Het parket kwam ook terug op de verspreiding van de beelden op sociale media en de storm die dat losmaakte. „De berichtgeving in de media had een impact op de snelheid van behandeling van de zaak, maar had geen invloed op de richting van de zaak”, aldus het OM dat zich niet verzet tegen alternatieve maatregelen.

Vrijspraak

De verdediging betwist de opzettelijke intentie van de feiten en eist vrijspraak. De advocaat benadrukte ook „de onevenredige en verrassende manier waarop het OM deze zaak behandelde.”

De ouders van het meisje, dat verder geen last heeft gehad van de val, vragen om een symbolische euro. De uitspraak volgt op 3 maart.