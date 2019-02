Gezin moet huis uit na drugsvondst

Met de hennepvondst is de Opiumwet ruimschoots overtreden, die ligt namelijk op vijf gram. De man en vrouw schenden daarmee de overeenkomst met de woningstichting. „Het is duidelijk dat de ontruiming ingrijpend is voor het gezin, en met name voor de vier minderjarige (eigen, stief- en pleeg)kinderen”, aldus de rechter. Tijdens de zitting bleek dat de vrouw hulpverlening heeft ingeschakeld en dat de woningstichting het gezin een noodvoorziening zal aanbieden, als het gezin niet in staat is zelf vervangende woonruimte te regelen.

De man zit momenteel in voorarrest in verband met mogelijke betrokkenheid bij een criminele organisatie in het Nieuwstraatkwartier in Almelo. De politie deed in september een grote inval in de wijk vanwege grootschalige wietteelt daar. Het OM heeft in deze zaak tientallen verdachten in het vizier, onder wie twee agenten.