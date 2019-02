Dode man aangetroffen in recreatieplas Aquabest

Aquabest Ⓒ Google Maps

Best - In het water van recreatieplas Aquabest aan de Ekkersweijer in Best is in de ochtend van maandag 18 februari een overleden man aangetroffen. Een medewerker van een van de bedrijven aan het water ontdekte zijn stoffelijk overschot bij de kade; nadat hij een kano die in het water lag wilde terugbrengen. Het is volgens de politie nog onduidelijk wat er precies gebeurd is.