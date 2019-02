’Sla drugscrimineel aan voor opruimen afval’

Drugsbendes lozen hun afval steeds vaker in de natuur, op landerijen of zelfs in woonwijken. Omdat het doorgaans om gevaarlijke stoffen gaat moet er snel worden opgeruimd en is de rekening niet zelden gepeperd. Een gedupeerde grondeigenaar kon de afgelopen jaren maximaal de helft van de kosten vergoed krijgen door het Rijk, maar die regeling loopt af.

De CU wil dat er een schadefonds komt om de opruimkosten uit te betalen. Wie is veroordeeld voor het maken van harddrugs of het dumpen van drugsafval, moet worden „verplicht om geld te storten in dat fonds”, zegt Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf. „De verschillende overheden moeten dit fonds aanvullen.”