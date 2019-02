Vanillevla zonder vanille is misleidend

Uitspraken van de commissie zijn niet bindend. De uitspraak betekent dat de commissie FrieslandCampina aanbeveelt om niet meer op deze manier reclame te maken. Maar of het zuivelbedrijf de verpakking gaat aanpassen is nog onbekend.

foodwatch is in ieder geval blij met de uitspraak. „Omdat het een belangrijke uitspraak is die voor veel meer producten consequenties kan hebben. Je ziet dat in toenemende mate echte natuurlijke ingrediënten worden vervangen door goedkopere kunstmatige aroma’s. De uitspraak bevestigt nu dat dit onwettig is als dit niet duidelijk is voor de consument”, aldus de organisatie.