VVD’er Elias: ’Öztürk en Kuzu wilden knokken’

Het voorval gebeurde volgens Elias toen de VVD in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen de slogan gebruikte: ’Een arm om iemand heen slaan. Heel normaal.’ Vervolgens kwamen Denk-Kamerleden Tunahan Kuzu en Selcuk Öztürk tijdens de pauze van een debat op hem af en sloegen ’quasi grappig’ een arm om hem heen. „Ik was er niet van gediend en zei: Laat me los. Dat deden ze eerst niet.”

Elias denkt dat Öztürk hem wilde verlokken om een knokpartij te beginnen in de debatzaal. „Om dan dáár weer een mediarel over te beginnen. Een aterling, zogezegd”, concludeert de VVD’er.

Dat Öztürk de Tweede Kamer wil verlaten door op de lijst te gaan staan voor de Eerste Kamer vindt Elias ’uitermate goed nieuws’. „Voor de Tweede Kamer althans.”

Öztürk reageert niet op een verzoek om een reactie.

Ton Elias Ⓒ Hollandse Hoogte