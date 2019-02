Politie schiet drie keer bij aanhouding in Waalwijk

Het stel negeerde in Kaatsheuvel bij een verkeerscontrole op de Horst een stopteken. Ze sloegen op de vlucht en reden daarbij bijna een agent aan. Ook reden ze bijna in op een politieauto, zo meldt de politie. De vrouw kon toen meteen worden aanhouden, maar de man sloeg wederom op de vlucht en werd in een tuin gevonden. Bij zijn aanhouding werden drie schoten gelost. Hij werd niet geraakt door een kogel. Hij klaagde wel over buikpijn en is daarom voor controle meegenomen naar het ziekenhuis.

