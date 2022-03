Veiligheidsberaad blikt terug op eigen rol tijdens coronacrisis

De burgemeesters praten ook met Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), over de vraag hoe Nederland in de eerste maanden omging met de coronacrisis. De onderzoeksraad kraakte daar eerder harde noten over.

In februari verscheen het eerste rapport van de OVV over de aanpak van de coronacrisis. De raad concludeerde daarin dat de overheid in de eerste maanden van de crisis beloftes en gewekte verwachtingen niet kon waarmaken. Er was te weinig zicht op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van maatregelen. Het Veiligheidsberaad botste daar in het begin van de crisis ook over met ministers.

Het Veiligheidsberaad wil een formele, wettelijk vastgelegde rol krijgen in de aanpak van crises, omdat de voorzitters van de veiligheidsregio's het beste zicht hebben op regionale en lokale gevolgen van landelijke maatregelen. Over die formele rol wordt maandag ook gesproken.

Het beraad heeft ondertussen met de vluchtelingenstroom uit Oekraïne al een volgende crisis op het bordje liggen. De 25 veiligheidsregio's moeten samen voor 50.000 opvangplekken voor Oekraïners zorgen. Dat staat los van de opvang van asielzoekers. Het COA smeekt al een jaar om meer opvangplaatsen in de gemeenten.