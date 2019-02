Politie: geen opzet bij ontploffing Den Haag

Een geëmotioneerde bewoonster komt kijken naar haar ingestorte woning in de Jan van der Heijdenstraat in de Haagse wijk Laak. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Bij de ontploffing van een woning in de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag is geen opzet in het spel geweest. De politie heeft daar geen aanwijzingen voor gevonden, laat ze maandag weten. De politie gaat ervan uit dat een gaslek de oorzaak is geweest van de explosie. Er volgt nog nader onderzoek naar het gaslek.