Europa wil IS’ers niet

„We hebben geen voornemens voor verdere actie”, was het afgemeten antwoord van minister Blok (Buitenlandse Zaken) na afloop van een vergadering met zijn EU-collega’s in Brussel. Daar werd over tal van onderwerpen gesproken, maar kort ook over de IS-strijders naar aanleiding van Trumps tweet van afgelopen weekend.

De VS-president wil de Amerikaanse troepen terugtrekken uit Syrië en zit daarom met achthonderd gevangengenomen IS-strijders in zijn maag. Hij wil dat de Europeanen hun onderdanen terugnemen.

Maar voor Nederland is totaal niet duidelijk hoeveel mensen van deze groep over een Nederlands paspoort beschikken. Het kabinet wil ze ook helemaal niet terug hebben. Berechting in bijvoorbeeld Irak is ook al geen mogelijkheid, omdat het land de doodstraf kent. „Pas op het moment dat zij die afschaffen, is dat een optie”, aldus Blok.

Diplomatieke post

De rechtbank in Rotterdam heeft eind januari gezegd dat het kabinet alles op alles moet zetten om zes IS-vrouwen terug naar Nederland te halen. Een onderzoek hoe dat te doen loopt nog, maar Blok laat in alles doorschemeren geen stap teveel te willen doen. „We kijken of het mogelijk is om ze op een veilige manier bij een diplomatieke post af te leveren”, klinkt de VVD-bewindsman zuinigjes.

In België wil demissionair premier Michel net als de N-VA, de grootste partij van het land, dat IS’ers in de regio worden berecht. De Belgen willen met gelijkgestemde landen in Europa optrekken, maar kunnen hier dus niet op Nederland rekenen.

Bekijk ook: Kalief zonder land