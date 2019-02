’Matroos op wereldberoemde kusfoto overleden’

George Mendonsa overleed zondag op 95-jarige leeftijd. Zijn dochter Sharon Molleur maakte het overlijden bekend, meldt CBS. Mendonsa laat zijn echtgenote achter, met wie hij zeventig jaar was getrouwd. Hij overleed twee dagen voor zijn 96e verjaardag.

Het duurde jaren voordat definitief werd vastgesteld wie Eisenstaedt op de gevoelige plaat had vastgelegd. Velen anderen claimden de matroos te zijn, onder wie Glenn McDuffie. Uiteindelijk zou gezichtsherkenningstechniek hebben uitgewezen dat Mendonsa de matroos in kwestie was.

’Ik pakte haar en zoende haar’

„Het was het moment, dat je terugkomt van de oceaan, en eindelijk, de oorlog was voorbij”, vertelde Mendonsa in 2012 nog tegen CBS News. „De euforie over het stoppen van de oorlog. En ik had een paar drankjes op. Toen zag ik de verpleegster, pakte ik haar en zoende d’r.”

De vrouw was Greta Zimmer Friedman, een tandartsassistente die destijds in verpleegstersuniform liep. Zij trouwden niet, maar Mendonsa en Friedman zagen elkaar nog twee keer. In 2012, exact 67 jaar na de vermaarde kus, op Times Square was dat voor het laatst. Friedman overleed in 2016.