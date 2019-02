Suzy Camelia-Römer (midden, goudkleurige jasje) te midden van andere ministers. Ⓒ ANP

WILLEMSTAD - „Curaçao bepaalt zelf hoe en wanneer ze humanitaire hulp aan Venezuela levert. We laten ons niet dwingen door Den Haag of Washington. We zullen ook ver wegblijven van welke militaire actie dan ook.’’ Dat heeft Suzy Camelia-Römer, de Curaçaose vicepremier en minister van Volksgezondheid en Milieu, gezegd.