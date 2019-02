’Geschiedenisles wordt niet beter van Atatürk’

De geschiedenisles op de basisschool ligt onder het vergrootglas. In hoeverre moet de les over de ontstaanshistorie van Nederland zijn ingericht naar de afkomst van de scholieren? Ⓒ foto Hollandse Hoogte

Scholieren moeten in de geschiedenisles voortaan niet alleen leren dat Willem van Oranje de stichter is van Nederland, maar ook dat Atatürk de grondlegger is van Turkije. Dat vindt althans de Vakvereniging van Geschiedenisleraren. Historicus Roelof Bouwman denkt er anders over.