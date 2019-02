Siebe (26) nu al 4 dagen vermist: ’Compleet mysterie’

Viegers liep donderdagnacht rond 2.15 uur naar huis vanuit café De Slof. Een vriend van hem ging naar rechts, hij naar links. Diegene draaide zich nog om, zag hem een stukje naar huis lopen, en riep nog gedag. „Twintig passen weten we met zekerheid. Daarna lijkt het alsof hij in rook is opgegaan”, vertelt Jochem Hoven, eigenaar van het jongerencentrum in de buurt, waar Siebe Vliegers vrijwilliger is.

Het afgelopen weekend hebben politie, vrienden en familie met man en macht gezocht. Met sonarapparatuur is een gracht uitgekamd. Zonder resultaat.

Ondertussen hangt Enkhuizen vol flyers van de vermissing. Vrienden plaatsen talloze berichten op Facebook. „Waar ben je Siebe? We snappen er niks van”, schrijft Manon. Broer Thijs: „Na een weekend zoeken nog geen spoor van m’n broertje.”

’Niet iemand met problemen’

De 26-jarige Enkhuizer had geen zelfmoordgedachten, zegt Jochem Hoven. Ook stond hij niet onder behandeling door hulpdiensten. „Hij is een hele vrolijke jongen”, vertelt een vriendin, die de vermissing ’echt bizar’ en ’heel raar’ noemt. „Hij is niet iemand die in de problemen zit, of in het drugscircuit.”

Siebe is iemand die ’die voor iedereen klaarstaat’, bevestigt Hoven. „Dat blijkt ook uit de massale medewerking en steun.”

Signalement

De vermiste Siebe heeft een opvallend signalement, waardoor de politie hoop heeft dat hij ergens wordt gezien; hij is ruim twee meter lang, heeft lang haar, een snor en een sikje, en draagt een zwarte leren jas, skinny jeans en kettinkjes van onder meer de Lord of the Rings.

„Mensen die Siebe ergens denken te hebben gezien, vragen we om zich te melden”, aldus een politiewoordvoerder.

Niet opgeven

Dat Siebe zelf weer opduikt, is ook een scenario waar op wordt gehoopt. „Natuurlijk praat je erover, wat er gebeurd kan zijn. Het zijn geen aliens geweest”, aldus Jochem Hoven. „Maar het is voor ons een compleet mysterie waarom hij de keus heeft gemaakt om niet naar huis te gaan, hoewel we niet eens weten of hij die keus heeft gemaakt. Alles ligt open.”

Vrienden en familie blijven uitkijken. „Ja, er is zeker nog hoop. We geven niet op. Heel Enkhuizen is erbij betrokken, het is net een dorp hier, iedereen toont medeleven. Dat sterkt, maar het heeft nog niets opgeleverd, helaas.”