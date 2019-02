Kabinet door het stof om energienota

De CDA-bewindsvrouw gaat door de pomp, nadat het CBS afgelopen weekeinde had bekendgemaakt dat het gemiddelde huishouden dit jaar liefst 334 euro meer kwijt is aan energie. Eerder stelde Keijzer nog dat dergelijke bedragen overtrokken waren. „Laten we mensen niet bang maken”, verkondigde ze eind vorig jaar nog in de Tweede Kamer.

Inmiddels erkent haar ministerie schoorvoetend dat eerdere berekeningen gebaseerd waren op verouderde gegevens van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

De verwachting is dat de blunder nog wel een staartje zal krijgen. Coalitiepartij VVD eist in ieder geval opheldering en ook de oppositie draait zich warm. „Het kabinet gebruikt totaal andere cijfers dan het CBS. Dit ondermijnt het vertrouwen van burgers in de overheid”, foetert PvdA’er Moorlag. „Ik wil graag weten waar dit verschil vandaan komt”, aldus VVD-Kamerlid Yesilgöz.

