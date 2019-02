Internetters redden Salvini’s hoofd van guillotine

Daardoor is de regeringseenheid gered. De stemming is een grote opluchting voor beide regeringspartijen. De Lega is coalitiegenoot van de Vijf Sterrenbeweging. Ze regeren samen sinds 1 juni vorig jaar.

De leider van de Vijf Sterrenbeweging, Luigi Di Maio, had vandaag verklaard dat hij de uitslag van de online stemming zou respecteren. Vandaag moet een speciale commissie in de Senaat zich uitspreken over de zaak. Omdat de Vijf Sterrenbeweging, de grootste regeringspartij, hierin doorslaggevend is, zal de commissie zich tegen vervolging uitspreken.

Waar gaat het over?

Een speciale ’Rechtbank voor de ministers’ had het verzoek ingediend om Salvini te vervolgen wegens ontvoering van immigranten vorig jaar op het schip Diciotti. De Lega-leider had het de immigranten vorig jaar augustus namelijk verboden om aan wal te komen, zodat ze gedwongen waren om op het schip te blijven.

Hierdoor heeft Salvini hen van hun vrijheid beroofd en zodoende moest hij berecht worden, oordeelde de rechtbank.

Voor vervolging is toestemming nodig van een speciale commissie binnen de Senaat en vervolgens van de hele Senaat. De Vijf Sterrenbeweging, beslissend in deze stemming, wilde haar vaste aanhang hierover raadplegen, die is ingeschreven op een speciaal online platform.

Ministers pal achter hem

Salvini sprak eerder al via een open brief aan de krant Corriere della Sera zijn hoop uit dat hij niet vervolgd zou worden. Hij stelt dat hij namens de regering zo heeft gehandeld. Zowel de partijloze premier Giuseppe Conte als de leider van de Vijf Sterrenbeweging, vicepremier en minister van Economische Ontwikkeling en Arbeid Luigi Di Maio, bevestigden dit en zeiden achter de actie van Salvini te staan.