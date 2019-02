Excuus aan Sylvana van PvdD-voorman

Van Lammeren had zijn collega-raadslid terechtgewezen na haar kritiek op de schietpartij in de buurt van het gebouw van De Nederlandse Bank.

Simons had het politieoptreden bij de suicide by cop, waarbij het slachtoffer zelf een politiekogel uitlokte door met een nepwapen op agenten af te rennen, ’buitensporig’ genoemd. Daar viel de voltallige Amsterdamse politiek – van links tot rechts – over.

Ook Van Lammeren haalde uit naar Simons. „U moet zich gewoon schamen. Het zou u echt sieren als u nu ging zitten, zich nederig gedraagt”, aldus de PvdD’er (zie onder).

Van die woorden neemt hij nu afstand, overigens zonder de strekking van zijn betoog terug te nemen. „Dat mijn woordkeuze onjuist was en als kwetsend kan worden ervaren, spijt me zeer. (...) Ik bied mijn excuses aan aan ieder die mijn woordkeus als kwetsend en/of ongepast heeft ervaren, in het bijzonder aan Sylvana Simons.”