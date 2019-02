Verdubbeling snelweglopers in 5 jaar tijd

Vorig jaar kreeg Rijkswaterstaat bijna 3200 meldingen van personen die zich op ongeoorloofde wijze op de snelweg begaven. Wandelend, fietsend, of soms zelfs met invalidevoertuigen of scootmobielen. Dat zijn er flink meer dan de nog geen 1400 meldingen die Rijkswaterstaat vijf jaar geleden kreeg.

Uit een inventarisatie onder snelweginspecteurs is een top 5 van oorzaken gedestilleerd. Vooral zelf benzine gaan halen als de auto stilvalt door een lege tank is een reden. Personen die verward zijn of onder invloed, komen ook vaak voor. Daarnaast klimmen lifters graag over de vangrail de snelweg op, of zijn het toeristen die zich door hun navigatie de snelweg op laten leiden. De oorzaken voor het wandelen op de snelweg worden niet officieel geregistreerd.

Het is voor het eerst dat Rijkswaterstaat de meldingen van de afgelopen vijf jaar heeft verzameld. „We registreren beter en weggebruikers melden ook vaker”, zegt woordvoerder Marah Michel van Rijkswaterstaat. „Het is niet duidelijk of er ook daadwerkelijk meer van dit soort gevallen zijn.”

