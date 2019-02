Ⓒ De Telegraaf

De Bilt - De afgelopen dagen leek het wel lente in ons land. Zaterdag noteerde het KNMI zelfs een nieuw weerrecord. Nooit eerder was het in De Bilt zo warm op 16 februari. Toch zijn uitschieters van alle tijden. Zo werd op 18 februari 1920 in De Bilt al eens 14,6 graden gemeten.