Meer kiloknallers met kip dan ooit

Het gaat weliswaar niet meer om de beklagenswaardige plofklip, die sinds 2016 uit de versvakken is verdwenen, maar wel om de evenmin te benijden ’lokkip’, aldus Wakker Dier: „Het welzijn van de lokkip zit tussen de plofkip en één ster Beter Leven-kip in en varieert per supermarkt. De lokkip komt nooit buiten, leeft in haar eigen uitwerpselen en moet na zeven weken naar de slacht. In het slechtste geval leeft ze met zo’n zeventien kippen op één vierkante meter.”

Wakker Dier wil dat de supermarktketens de welzijnsgrens voor kippen verhogen naar minstens één ster. Nu, na de plofkip, hebben veel supers een eigen concept (in de trant van De kip van morgen of De nieuwe kip, geeft Wakker Dier als voorbeelden), maar alleen een ster biedt enige garantie.