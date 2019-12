BERLIJN - Om aan de strenge klimaatdoelen te voldoen moet een maximumsnelheid van 120 km per uur in Duitsland worden ingevoerd. Verder moet een liter diesel zeventig eurocent duurder worden, en ook de benzine zou bijna een halve euro per liter meer dienen te kosten. Dat staat in een overheidsrapport van het milieuministerie in Berlijn.