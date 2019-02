’Opvallend’ aantal autobranden Nijmegen

Aan de Meijhorst ging een bestelauto in vlammen op. Een auto ernaast raakte beschadigd. De andere auto’s stonden op een parkeerplaats aan de Daniëlsweg. De politie bekijkt of de auto’s afzonderlijk vlam hebben gevat, of dat het vuur is overgeslagen van het ene voertuig naar het andere.

Volgens Omroep Gelderland zijn in Nijmegen sinds januari tientallen auto’s verwoest door branden. De politie erkent dat „andere, eerdere zaken” bekend zijn. „We bekijken of we ook die onderdeel van ons onderzoek gaan maken.”