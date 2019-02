Taxiprotest tegen Uber in Den Haag

Het protest kan ook gevolgen hebben op de wegen naar Den Haag vanuit Amsterdam en Rotterdam. Ⓒ ANP XTRA

DEN HAAG - Uit onvrede over de in hun ogen oneerlijke concurrentie met taxiorganisatie Uber voeren dinsdag naar verwachting zo’n tweehonderd taxichauffeurs actie op het Malieveld in Den Haag.