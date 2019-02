Vertraging door demonstrerende taxichauffeurs

Ⓒ Regio15

DEN HAAG - Taxichauffeurs die op weg zijn naar het Malieveld in Den Haag om te demonstreren, veroorzaken vertraging op de snelwegen. Op de A4 tussen Hoofddorp en Leidschendam wordt over 7 kilometer langzamer gereden en op de A13 tussen Rotterdam/The Hague Airport eveneens. De vertraging bedraagt op beide wegen ongeveer tien minuten, aldus een woordvoerder van de ANWB. De colonnes rijden met een snelheid van 60 km per uur.