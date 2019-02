D66 Kamerlid kreeg ernstige berisping

Dat gebeurde volgens NRC Handelsblad na een integriteitsonderzoek door zijn vorige werkgever, het ministerie van Buitenlandse Zaken. Onduidelijk is waar de klachten precies over gingen.

Bouali werkte als plaatsvervangend ambassadeur op de Nederlandse ambassade in Havana in Cuba. Na meerdere klachten over hem in 2017 deed een commissie onderzoek. De uitslag werd een dag nadat hij als Kamerlid was gekozen bekend. De klachtencommissie zegt dat Bouali alleen kan terugkeren op het ministerie als hij begeleid wordt.

Omdat de D66’er in de Kamer spreekt over buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, kan de zaak zijn functioneren belemmeren, aldus de krant. Minister Kaag was op de hoogte van de disciplinaire maatregel.

NRC sprak met Douwe Jan Elzinga, hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen die vindt dat Bouali ’chantabel’ is. „Het Kamerlid is kwetsbaar omdat de minister en anderen iets van hem weten wat niet algemeen bekend is.”

Achraf Bouali zegt dat zijn partij D66 op de hoogte is van het onderzoek. Ook Jetten zou op de hoogte zijn. De partij zegt in de krant dat het integriteitsonderzoek zijn functioneren ’niet in de weg staat’.