’Slachtoffers naar rechter om regeling chroom-6’

Op ’t Hoog reageerde woedend direct nadat de gemeenteraad zich maandag kort na middernacht in meerderheid achter de regeling van B en W schaarde. „Deze raad heeft z’n dealtje gesloten, goede argumenten en voorstellen zijn blijkbaar niet relevant. We hebben niet het idee dat er ook maar naar onze inspraak is geluisterd. De coalitie heeft bewezen ons vertrouwen niet waard te zijn.”

De frustratie werd vooral ingegeven doordat voorstellen om de regeling op twee punten te verruimen door zowel het college als de coalitiepartijen categorisch werden afgewezen. Wél unaniem onderschreven werd de algemene tegemoetkoming van 7000 euro voor de 800 betrokkenen.