Archieffoto Medellín Ⓒ Hollandse Hoogte

Medellín (Colombia) - Voor de tweede keer binnen een maand tijd is een Nederlander door geweld om het leven gekomen in Colombia. De 49-jarige Derk Lodewijk stierf gistermiddag in de Colombiaanse drugsstad Medellín, toen hij op straat door twee motorrijders onder vuur werd genomen.