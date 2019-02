Antibioticaresistentie in Nederland onder controle

Uit sommige eerdere studies leek antibioticaresistentie ook in ons land een probleem te zijn dat tot extra sterfte leidt. Maar dat klopt volgens Rottier niet. „Hoewel het probleem van antibioticaresistentie op dit moment onder controle lijkt, is het wel van groot belang om waakzaam te blijven. Er verschijnen namelijk regelmatig nieuwe resistente bacteriën in Nederland”, zegt de arts-onderzoeker.

Rottier onderzocht patiënten in acht Nederlandse ziekenhuizen, die werden opgedeeld in twee groepen. In de eerste groep zaten patiënten met infecties die veroorzaakt zijn door resistente bacteriën. De tweede groep bevatte patiënten met een besmetting van een niet-resistente variant van diezelfde bacteriën.