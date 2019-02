Tiener in coma bevalt onverwacht van kind

Toen de 18-jarige Ebony Stevenson zich niet lekker begon te voelen, had ze geen idee dat ze een kind droeg, zo meldt BBC. Na een serie epileptische aanvallen werd het meisje naar het ziekenhuis gebracht. Daar ontdekten de doktoren dat ze een kind zou krijgen.

Menstrueren tijden zwangerschap

Haar ongeboren baby was ’verstopt’ in haar dubbele baarmoeder. De afwijking genaamd Uterus didelphys houdt in dat de baarmoeder in tweeën is gedeeld door een verticaal tussenschot. Een van haar baarmoeders hield de menstruatie tijdens haar zwangerschap op gang, terwijl in de ander een kindje groeide. Omdat de baby naar achteren groeide, was er geen buikje te zien.

Toen de tiener ontwaakte uit haar coma, was ze plots moeder van een meisje. „Kennis maken met mijn kind was zo onwerkelijk. Een soort ’buiten-het-lichaam’ ervaring. Het is een absoluut wonder en ik zou Elodie voor geen goud willen missen.”

Vanwege het gewicht van Elodie denken de doktoren dat de tiener een voldragen kind op de wereld heeft gezet. Stevenson is van plan deze maand haar studie aan het Hopwood College in Middleton weer op te pakken.