Gewichtheffer redt man onder auto

Ryan Belcher sport vijf dagen per week in de gym en dat kwam goed van pas toen voor de deur van zijn werk een ernstig ongeluk gebeurde.

„Ik hoorde een knal en zag een auto op z’n kant liggen”. Een vrouw lag er bloedend naast en een man zat bekneld onder het wrak. „Ik moest wel helpen. Alle trainingen van de afgelopen jaren kwamen nu echt van pas”.

De ’Hulk’ zoals de 29-jarige door familie wordt genoemd, wist de auto van het slachtoffer af te tillen „Ik vind het mooi om Hulk genoemd te worden. Hij is de favoriete superheld van mijn zoon," vertelt hij aan lokale media.

Belcher schrijft op zijn eigen Facebookpagina dat hij op bezoek is geweest bij de man die hij onder de auto vandaan haalde. Het slachtoffer heeft verlammingsverschijnselen en zal misschien nooit meer kunnen lopen. De politie vertelde wel dat de man het waarschijnlijk niet had overleefd als Ryan niet had ingegrepen.