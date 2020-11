Eerste twee transgenders gekozen in Amerika

De Amerikaanse politica Sarah McBride wordt de eerste transgender die mag toetreden tot de Senaat van een Amerikaanse staat. De Democrate haalde 86 procent van de stemmen.

Amerikanen kiezen dinsdag niet alleen een president, maar ook andere volksvertegenwoordigers. McBride (30) wordt nu de hoogste functionaris in het land die openlijk een transpersoon is. Ze heeft stage gelopen in het Witte Huis toen Barack Obama president was.

De overwinning van McBride kwam niet als een verrassing. Ze won in een district dat bekendstaat als een bolwerk van de Democraten. De campagne van haar rivaal Steve Washington, een Republikein, kwam niet van de grond.

In het noorden van Vermont wordt Taylor Small (26) de eerste trans in het Huis van Afgevaardigden van haar staat. „De 5e transwetgever in het land!” schreef ze op Twitter.

The Victory Fund, een organisatie die zich focust op het verhogen van het aantal lhbtq-functionarissen in de VS, feliciteerde haar en schreef dat zij geschiedenis heeft geschreven. Volgens de organisatie zijn er nu vier transpersonen met een wetgevende functie in verschillende Amerikaanse staten.