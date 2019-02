’Niet helpen Orlando wel misdrijf’

Dit stelt advocaat Sébas Diekstra, die de familie van de Rotterdamse tiener bijstaat.

Na de vondst van Orlando in de Haagse visplas De Blauwe Loper, volgende week een jaar geleden, verklaarde de Hagenaar dat hij de jongen in het (destijds ijskoude) water heeft zien liggen en om hulp heeft horen schreeuwen, maar niets heeft gedaan. B. wordt op basis van zijn eigen verklaring vervolgd en het lijkt er sterk op dat hij vervolgd zal gaan worden voor ’het nalaten hulp te verlenen’. Dit is slechts een overtreding waarop een maximale celstraf van drie maanden staat. Het OM is nog aan het onderzoeken of er nog een misdrijf aan de Hagenaar ten laste kan worden gelegd.

Voor nabestaanden is dat moeilijk te verteren, weet Diekstra. „Ik vind dat het nalaten van het verlenen van hulp aan iemand die in direct levensgevaar verkeert, wanneer de dood daarop volgt, altijd als misdrijf moet worden aangemerkt, met daarbij de dreiging van een serieuze maximale gevangenisstraf.”

’Reikwijdte te beperkt’

Diekstra krijgt steun van de SP in de Tweede Kamer. Kamerlid Michiel van Nispen zegt aan minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) te gaan vragen ’of rechters wel voldoende middelen ter beschikking hebben’. „De reikwijdte is te beperkt”, meent Van Nispen. „Het verschil tussen deze straf en een vergrijp zwaarder – dood door schuld – is te groot.”

De 17-jarige Orlando, die via een homodating-app met Roy B. had afgesproken, werd na een anonieme tip gevonden op de vaste visstek van B. Familie en vrienden rouwen nog steeds om de geliefde Rotterdammer. Zijn moeder, die afgelopen weekeinde nieuwe plantjes heeft gepoot op het graf, zei eerder: „Dit verhaal zal niet stoppen met het afsluiten van het onderzoek. Er zal gerechtigheid komen.”

