Ook hof spreekt Uberchauffeur vrij na fataal ongeval

Een gewone taxi rijdt langs het Amsterdamse kantoorpand waarin internettaxidienst Uber een ruimte huurt. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Een 23-jarige Uberchauffeur is ook in hoger beroep vrijgesproken van schuld aan een ongeluk waardoor een 22-jarige fietsster om het leven kwam. De chauffeur kwam op 31 maart 2017 in Amsterdam-Oost in botsing met de fietsster, nadat hij een stilstaande stadsbus had ingehaald.