Medewerkers Schiphol aangehouden om drugssmokkel

De twee Amsterdammers van 33 en 44 jaar werkten vermoedelijk met meerdere collega’s samen aan de illegale praktijken op het beveiligde gedeelte van de luchthaven. De aanhoudingen maken deel uit van een in augustus 2017 opgestart strafrechtelijk onderzoek naar zware criminaliteit. Onder leiding van het Openbaar Ministerie in Noord-Holland werd er onderzoek gedaan naar een crimineel samenwerkingsverband dat zich bezig hield met de grootschalige invoer van verdovende middelen via Schiphol.

Tijdens het onderzoek kwamen er meerdere medewerkers van de luchthaven werkzaam in de bagagekelder, de catering en schoonmaak als verdachten in beeld. Voor hun werk hadden zij een Schipholpas waarmee zij het beveiligde gebied van het vliegveld konden betreden.

Doorgeefluik

De smokkelorganisatie kon met gemak koffers met heroïne en cocaïne aan boord van vliegtuigen plaatsen die vertrokken vanuit Afrika en Zuid-Amerika. Bij aankomst haalden bagagemedewerkers de koffers zo snel mogelijk uit het bagagesysteem om ze door te geven aan het catering- of schoonmaakpersoneel.

Vervolgens ging de bagage naar een vrouw in Almere, die contact had met de criminele organisatie in Afrika.

100 kilo drugs

In de afgelopen periode arresteerde de Marechaussee al 12 personen waarvan er 9 op Schiphol werkten. Er werd ruim 100 kilo aan heroïne en cocaïne aangetroffen. Bij doorzoekingen van woningen vond men nog eens 100.000 euro aan contant geld en werden er goederen in beslag genomen. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.