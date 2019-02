Cito-score zegt niet alles over een school

Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in een onderzoek dat dinsdag is verschenen. Een vijfde van de verschillen in de Cito-scores is toe te schrijven aan de achtergrond van de leerlingen, zoals het opleidingsniveau van hun ouders. Verder kunnen veel scholen die het ene jaar slecht scoren, het volgende jaar een stuk beter presteren: van de slechtst presterende scholen zit een jaar later nog maar een kwart weer in die groep.

