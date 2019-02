Nijmegen opnieuw opgeschrikt door serie autobranden

NIJMEGEN - Opnieuw is Nijmegen opgeschrikt door een serie autobranden. Afgelopen nacht gingen er weer zeven personenwagens in vlammen op. Op een andere locatie in de Keizer Karelstad brandde een bestelbus volledig uit. Sinds de jaarwisseling zijn in de Gelderse stad op die manier al tientallen auto’s volledig vernield. De politie vermoedt dat de branden zijn aangestoken door een pyromaan.