Ouders Yuri van Gelder eisen huis terug

Burgemeester Nol Kleijngeld van Waalwijk besloot begin februari na de vondst van enkele kilo’s henneptoppen de woning van de vader en moeder van de topturner voor drie maanden te sluiten.

De bestuursrechter van Breda buigt zich nu over de vraag of dat wel rechtmatig is geweest.

De ouders worden volgens Omroep Brabant bijgestaan door advocaat Jan-Hein Kuijpers die eerder ook Yuri hielp.

De turner heeft altijd ontkend dat hij iets wist van de henneptoppen in de woning van zijn ouders.

Yuri van Gelder werd in 2010 beschuldigd van cocaïnegebruik door de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie.

Bekijk ook: Ouderlijk huis Yuri van Gelder voor drie maanden op slot