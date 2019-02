Karl Lagerfeld (85) overleden

Het ging al langer niet goed met de gezondheid van de hoofdontwerper bij Chanel. Vorige maand liet hij voor het eerst verstek gaan bij de modeshow van Chanel op de Paris Fashion Week.

Lagerfeld werd geboren in Hamburg en vestigde zich begin jaren vijftig in Parijs. Daar groeide hij uit tot een van de belangrijkste naoorlogse couturiers.

Carrière

Lagerfeld begon in 1955 voor Pierre Balmain. Drie jaar later stapte de Duitser over naar Jean Patou. In 1959 ging hij freelance aan de slag, onder meer voor Valentino. Hoewel daarmee een mooie carrière was begonnen, trok hij zich in 1964 terug om in Italië een studie kunst te volgen.

Lang was Lagerfeld niet weg uit modeland: in 1967 ging Lagerfeld aan de slag als design consultant van Fendi. In de jaren ’70 werd de modekoning vooral bekend door zijn werk voor Chloé. In 1983 ging hij aan de slag als hoofdontwerper als Chanel.

Tussen 1984 en 1997 had Lagerfeld een eigen modelijn: Karl Lagerfeld. Ook een eigen label bleef niet uit en in 1998 werd Lagerfeld Gallery in het leven geroepen.

In 2005 werden de merknaam Karl Lagerfeld én zijn twee winkels in Parijs en Monaco, voor een onbekend bedrag verkocht aan Tommy Hilfiger.

Dat betekende niet dat de ontwerper stil ging zitten: Lagerfeld ging aan de slag voor het Italiaanse merk Hogan.